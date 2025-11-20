В одном из районов Ташкента обнаружили огромную сумку, забитую наркотиками

В Янгихаётском районе города были задержаны двое мужчин, которые выкопали из тайника сумку, доверху набитую наркотическими средствами. Как выяснили следователи, члены организованной преступной группы получили координаты схрона от своих подельников из-за границы и отправились за «товаром». Всего у задержанных изъяли 19 кг 80 г наркотиков.