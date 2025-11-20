В одном из районов Ташкента обнаружили огромную сумку, забитую наркотиками

В Янгихаётском районе города были задержаны двое мужчин, которые выкопали из тайника сумку, доверху набитую наркотическими средствами. Как выяснили следователи, члены организованной преступной группы получили координаты схрона от своих подельников из-за границы и отправились за «товаром». Всего у задержанных изъяли 19 кг 80 г наркотиков.
По факту незаконного хранения и намерения сбыта такого крупного количества запрещённых веществ возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 273 Уголовного кодекса (Незаконное изготовление, приобретение, хранение и другие действия с наркотическими средствами, их аналогами или психотропными веществами с целью сбыта). Фигуранты дела заключены под стражу.
Стоит отметить, что за подобные преступления предусмотрено суровое наказание — от десяти до двадцати лет лишения свободы.
В очередной раз силовики пресекли деятельность преступной группы, пытавшейся завезти на территорию страны крупную партию наркотиков. Но остаётся главный вопрос: кто стоит за этими схемами и как много подобных каналов ещё остаётся невыявленными?