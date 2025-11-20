Ночная авария в Ташкенте: BYD сгорел после опасных гонок на проспекте Бунёдкор

Судя по кадрам, причиной аварии стало превышение скорости и опасное маневрирование. На видео видно, как несколько внедорожников мчатся по проспекту, один из них, включив аварийку, резко перестраивается из полосы в полосу. В результате возникает опасная ситуация: водитель BYD теряет управление, слетает с дороги и попадает в аварию.