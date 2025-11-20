Ночная авария в Ташкенте: BYD сгорел после опасных гонок на проспекте Бунёдкор

Судя по кадрам, причиной аварии стало превышение скорости и опасное маневрирование. На видео видно, как несколько внедорожников мчатся по проспекту, один из них, включив аварийку, резко перестраивается из полосы в полосу. В результате возникает опасная ситуация: водитель BYD теряет управление, слетает с дороги и попадает в аварию.
По данным Управления безопасности дорожного движения, авария произошла на проспекте Бунёдкор в Чиланзарском районе. Водителю BYD оперативно была оказана первая медицинская помощь, а пожарные быстро ликвидировали возгорание.
От редакции отметим, что проспект Бунёдкор уже давно пользуется популярностью у любителей ночных гонок. Здесь не раз случались опасные аварии, вызванные превышением скорости и агрессивным вождением. Несмотря на это, трасса по-прежнему остаётся местом для экстремальных заездов, а местные жители регулярно жалуются на шум и опасные манёвры гонщиков.
Надеемся, что правоохранительные органы дадут более подробные разъяснения по этому случаю, а также усилят контроль на проблемных участках города.