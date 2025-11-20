Ричмонд
+6°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ночная авария в Ташкенте: BYD сгорел после опасных гонок на проспекте Бунёдкор

Vaib.uz (Узбекистан. 20 ноября). Прошлой ночью в Ташкенте произошёл очередной громкий инцидент: практически полностью сгорел автомобиль BYD. Видео с места событий быстро распространилось по соцсетям и вызвало бурные обсуждения.

Судя по кадрам, причиной аварии стало превышение скорости и опасное маневрирование. На видео видно, как несколько внедорожников мчатся по проспекту, один из них, включив аварийку, резко перестраивается из полосы в полосу. В результате возникает опасная ситуация: водитель BYD теряет управление, слетает с дороги и попадает в аварию.

По данным Управления безопасности дорожного движения, авария произошла на проспекте Бунёдкор в Чиланзарском районе. Водителю BYD оперативно была оказана первая медицинская помощь, а пожарные быстро ликвидировали возгорание.

От редакции отметим, что проспект Бунёдкор уже давно пользуется популярностью у любителей ночных гонок. Здесь не раз случались опасные аварии, вызванные превышением скорости и агрессивным вождением. Несмотря на это, трасса по-прежнему остаётся местом для экстремальных заездов, а местные жители регулярно жалуются на шум и опасные манёвры гонщиков.

Надеемся, что правоохранительные органы дадут более подробные разъяснения по этому случаю, а также усилят контроль на проблемных участках города.