В Бухаре задержаны двое граждан при попытке продать ртуть за 35 тысяч долларов

Vaib.uz (Узбекистан. 20 ноября). Сотрудники Службы государственной безопасности провели в Бухаре спецоперацию по задержанию лиц, которые пытались реализовать ртуть — вещество, свободная продажа которого строго запрещена в Узбекистане.

Источник: РИА "Новости"

Два жителя Бухарской области — 27 и 41 года — действуя по предварительному сговору, пытались сбыть 3 флакона общей массой 343 грамма ртути за 35 тысяч долларов. Оперативники задержали их с поличным, при совершении сделки.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по части 2, пунктам «б», «в» статьи 185−1 Уголовного кодекса («Нарушение правил заготовки, приобретения, использования и сбыта цветных металлов, их лома и отходов в крупном размере по предварительному сговору группой лиц»). Ведутся следственные действия.

Ртуть — один из самых опасных токсичных металлов. Даже небольшое количество этого вещества может нанести серьёзный ущерб здоровью человека и окружающей среде. В Узбекистане свободная продажа, покупка, хранение ртути и её соединений, а также бытовое использование — запрещены законом.

Ртуть часто используется старателями и нелегальными добытчиками для извлечения золота из руды. При соединении с золотом ртуть образует амальгаму, которую затем нагревают для отделения золота — процесс очень токсичный, но дешёвый. В некоторых кустарных лабораториях ртуть может использоваться для производства определённых видов наркотических веществ или самодельной пиротехники и взрывчатки.

Правоохранители напоминают: если вы обнаружили случаи незаконного обращения с опасными веществами — незамедлительно сообщайте в соответствующие органы. Нарушение этих правил несёт серьёзную уголовную ответственность и подвергает опасности всех окружающих.