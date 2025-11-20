В Бухаре задержаны двое граждан при попытке продать ртуть за 35 тысяч долларов

Ртуть часто используется старателями и нелегальными добытчиками для извлечения золота из руды. При соединении с золотом ртуть образует амальгаму, которую затем нагревают для отделения золота — процесс очень токсичный, но дешёвый. В некоторых кустарных лабораториях ртуть может использоваться для производства определённых видов наркотических веществ или самодельной пиротехники и взрывчатки.