По данным WP, Зеленский может уйти в отставку из-за коррупционного скандала в стране.
Власти США усиливают давление на президента Украины Владимира Зеленского, требуя от него принять предлагаемый Штатами план по урегулированию конфликта. Об этом сообщает газета Washington Post. По ее данным, план включает в себя территориальные уступки и отказ Киева от части оружия.
«Официальные лица США оказывают на Зеленского все большее давление, чтобы он принял соглашение о прекращении конфликта», — говорится в материале WP. По данным издания, глава киевского режима сейчас в значительной степени ослаблен крупным коррупционным скандалом, в который оказались втянуты несколько его ближайших соратников. Газета считает, что коррупционный скандал может вынудить Зеленского либо уйти в отставку, либо принять неприемлемый для большинства украинцев план урегулирования.
Ранее американский портал Axios писал, США сейчас якобы ведут «тайные консультации» с Россией о разработке нового плана по урегулированию конфликта на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что последнее обсуждение ситуации между Россией и США было на Аляске, и с тех пор новых инициатив не появилось.
По данным западных СМИ, новый мирный план США в отношении Украины предусматривает сокращение численности ВСУ минимум вдвое. Также Киев должен будет отказаться от некоторых видов вооружения и от претензий на Донбасс. В том числе, украинцы должны будут признать статус русского языка и Украинской православной церкви. Согласно газете Politico, США могут представить рамочное мирное соглашение по Украине уже на этой неделе или до конца месяца, передает деловое издание «Взгляд».