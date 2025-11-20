WP: США усиливают давление на Зеленского, чтобы он принял их мирный план

По данным западных СМИ, новый мирный план США в отношении Украины предусматривает сокращение численности ВСУ минимум вдвое. Также Киев должен будет отказаться от некоторых видов вооружения и от претензий на Донбасс. В том числе, украинцы должны будут признать статус русского языка и Украинской православной церкви. Согласно газете Politico, США могут представить рамочное мирное соглашение по Украине уже на этой неделе или до конца месяца, передает деловое издание «Взгляд».