Хинштейн: 16 тысяч человек остались без света после удара ВСУ по Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 20 ноября ударили по подстанциям в курском приграничье. В результате более 16 тысяч человек остались без света. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

— Сегодня ночью враг нанес удары по электроподстанциям в приграничье. В результате атаки без электричества остались более 16 тысяч человек в Глушковском, Рыльском и Кореневском районах. Рыльск уже подключили к резервным источникам, — говорится в Telegram-канале Хинштейна.

Энергетики работают над устранением неполадок.

Также удары пришлись на Рязанскую область. В результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины на регион произошел пожар на промышленном предприятии.

Силы противовоздушной обороны уничтожили за ночь 65 украинских беспилотников над территорией России.

