Хинштейн: 16 тысяч человек остались без света после удара ВСУ по Курской области

— Сегодня ночью враг нанес удары по электроподстанциям в приграничье. В результате атаки без электричества остались более 16 тысяч человек в Глушковском, Рыльском и Кореневском районах. Рыльск уже подключили к резервным источникам, — говорится в Telegram-канале Хинштейна.