Пятый человек за месяц таинственно погиб в Disney World

Пятый человек за месяц погиб в Disney World в американской Флориде, волна смертей началась на роскошном курорте 14 октября, материал из New York Post перевел aif.ru.
По данным офиса судебно-медицинской экспертизы округа Оранж в США, неизвестный мужчина просто упал на землю, через несколько минут его объявили мертвым.
«Хотя на курорте Disney s Saratoga Springs произошла смерть, мы отказались от юрисдикции», — уточнили в офисе, добавив, что не могут назвать причину смерти, потому что тело передано «личному врачу» погибшего.
По данным издания, таинственные смерти в Disney World начались 14 октября, тогда мертвой была найдена 31-летняя посетительница. Через несколько дней на курорте скончался 60-летний мужчина, затем 28-летний молодой человек и 40-летняя женщина.
Ранее тела женщины и 10-летней девочки нашли в морозилке в Австрии.