Хинштейн: ВСУ нанесли удары по по электроподстанциям в Курской области

Из-за атак ВСУ без электричества остались более 16 тысяч жителей.

Источник: Комсомольская правда

Власти Курской области сообщают о новых атаках ВСУ на энергообъекты региона. Губернатор Александр Хинштейн заявил, что в результате удара по электроподстанции без света остались тысячи жителей нескольких районов. Об этом он написал в Telegram-канале.

По словам Хинштейна, удар был нанесен в ночное время по объектам в приграничье. В результате атаки проблемы с электроснабжением возникли у более чем 16 тысяч человек.

На данный момент энергетики занимаются восстановлением повреждений. Часть потребителей, включая город Рыльск, уже переведена на резервные источники питания.

Накануне Хинштейн сообщал о подобной атаке в Рыльске. Тогда днем была атакована подстанция в микрорайоне Боровское. В результате того удара была повреждена не только энергоинфраструктура, но и местная котельная. Глава области заверил, что все последствия будут устранены в кратчайшие сроки.

Александр Хинштейн: биография бывшего журналиста, ставшего главой Курской области
Депутат Госдумы, когда-то работавший штатным журналистом «Московского комсомольца», Александр Хинштейн вновь оказался в центре внимания из-за назначения на должность временно исполняющего обязанности губернатора Курской области, а затем победив на региональных выборах. В материале рассказываем главное из его биографии.
