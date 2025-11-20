Хинштейн: ВСУ нанесли удары по по электроподстанциям в Курской области

Власти Курской области сообщают о новых атаках ВСУ на энергообъекты региона. Губернатор Александр Хинштейн заявил, что в результате удара по электроподстанции без света остались тысячи жителей нескольких районов. Об этом он написал в Telegram-канале.
По словам Хинштейна, удар был нанесен в ночное время по объектам в приграничье. В результате атаки проблемы с электроснабжением возникли у более чем 16 тысяч человек.
На данный момент энергетики занимаются восстановлением повреждений. Часть потребителей, включая город Рыльск, уже переведена на резервные источники питания.
Накануне Хинштейн сообщал о подобной атаке в Рыльске. Тогда днем была атакована подстанция в микрорайоне Боровское. В результате того удара была повреждена не только энергоинфраструктура, но и местная котельная. Глава области заверил, что все последствия будут устранены в кратчайшие сроки.