Хинштейн: ВСУ нанесли удары по по электроподстанциям в Курской области

Накануне Хинштейн сообщал о подобной атаке в Рыльске. Тогда днем была атакована подстанция в микрорайоне Боровское. В результате того удара была повреждена не только энергоинфраструктура, но и местная котельная. Глава области заверил, что все последствия будут устранены в кратчайшие сроки.