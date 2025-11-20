В школе Владивостока произошла массовая давка, СК проводит проверку

Ранее сообщалось, что в Краснодарской школе 14-летний ученик получил травмы лица в результате выстрела из сигнального пистолета. Подросток принёс оружие в школу, чтобы похвастаться перед одноклассниками. Во время перемены один из его друзей, играя с пистолетом, случайно выстрелил, ранив владельца оружия. Пострадавший был госпитализирован.