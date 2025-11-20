«Открываем дверь, полиция!»: Полиция с первыми лучами солнца нагрянула с рейдом в хостел в Репино

По результатам рейда большинство проверенных мигрантов не вызвали нареканий. Однако несколько человек были доставлены в отдел для установления личности, а трое — привлечены к административной ответственности по статье 18.8 КоАП РФ за нарушение режима пребывания в России. Подобные профилактические мероприятия проводятся полицией регулярно в разных районах города и области для контроля миграционной ситуации.