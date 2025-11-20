«Открываем дверь, полиция!»: Полиция с первыми лучами солнца нагрянула с рейдом в хостел в Репино

Масштабный миграционный рейд прошел в Курортном районе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
Объектом внимания правоохранителей стал хостел на Луговой улице в Репино, где проживало около 250 иностранных граждан. Операция проводилась силами нескольких подразделений: сотрудников миграционной службы, спецполка и кинологов со служебными собаками.
— В ходе проверки правоохранителей сталкивались с разной реакцией постояльцев. Часть жильцов открывала двери сразу после объявления «Полиция, открывайте!», другие же не отвечали на стук, поэтому дверь вылетала с ноги, — рассказали в полиции.
По результатам рейда большинство проверенных мигрантов не вызвали нареканий. Однако несколько человек были доставлены в отдел для установления личности, а трое — привлечены к административной ответственности по статье 18.8 КоАП РФ за нарушение режима пребывания в России. Подобные профилактические мероприятия проводятся полицией регулярно в разных районах города и области для контроля миграционной ситуации.