В ФСБ рассказали о новом методе работы спецслужб Украины

Ранее ФСБ РФ сообщила о задержании жителя ДНР, который подозревается в подготовке покушения на жизнь высокопоставленного офицера Минобороны РФ. Мужчина вступил в сговор с представителем Главного управления разведки Минобороны Украины через мессенджер. Он получил от украинских спецслужб две упаковки пива британского производства, предназначенных для передачи офицеру российской армии в качестве подарка. Пиво было отравлено — лабораторные исследования выявили в нем смесь высокотоксичных веществ, способных вызвать летальный исход в течение 20 минут.