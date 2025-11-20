В ФСБ рассказали о новом методе работы спецслужб Украины

ФСБ призвала россиян быть бдительными в интернете.
Украинские спецслужбы активно применяют искусственный интеллект (ИИ), для создания фальшивых аккаунтов в соцсетях и мессенджерах. Об этом предупреждает Федеральная служба безопасности (ФСБ) России.
«Противник создает фейковые аккаунты в социальных сетях, для реалистичности наполняет их фотографиями и видео, сгенерированными с помощью искусственного интеллекта», — сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Это позволяет противнику вести более эффективную разведывательную деятельность, а также искать потенциальных исполнителей диверсий и терактов на территории России.
ФСБ призвала россиян быть более бдительными в интернете, особенно при использовании мессенджера Telegram. В ведомстве предупредили, что все лица, которые дадут согласие на оказание содействия противнику, будут установлены и понесут заслуженное суровое наказание.
Ранее ФСБ РФ сообщила о задержании жителя ДНР, который подозревается в подготовке покушения на жизнь высокопоставленного офицера Минобороны РФ. Мужчина вступил в сговор с представителем Главного управления разведки Минобороны Украины через мессенджер. Он получил от украинских спецслужб две упаковки пива британского производства, предназначенных для передачи офицеру российской армии в качестве подарка. Пиво было отравлено — лабораторные исследования выявили в нем смесь высокотоксичных веществ, способных вызвать летальный исход в течение 20 минут.