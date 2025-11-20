Более 16 тысяч жителей Курской области остались без света после ударов ВСУ

Более 16 тысяч жителей Курской области остались без электричества в результате ударов ВСУ по электроподстанциям в приграничье, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Александр Хинштейн.
По его словам, свет отключился в Глушковском, Рыльском и Кореневском районах. Рыльск уже подключен к резервным источникам, отметил Хинштейн.
Он добавил, что последствия атаки уточняются. В ближайшее время будет проведено инженерно-саперное обследование территорий.
Накануне в Курской области двое полицейских на машине наехали на взрывное устройство.
