Ричмонд
+6°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 16 тысяч жителей Курской области остались без света после ударов ВСУ

Свет отключился в Глушковском, Рыльском и Кореневском районах.

Источник: Аргументы и факты

Более 16 тысяч жителей Курской области остались без электричества в результате ударов ВСУ по электроподстанциям в приграничье, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Александр Хинштейн.

По его словам, свет отключился в Глушковском, Рыльском и Кореневском районах. Рыльск уже подключен к резервным источникам, отметил Хинштейн.

Он добавил, что последствия атаки уточняются. В ближайшее время будет проведено инженерно-саперное обследование территорий.

Накануне в Курской области двое полицейских на машине наехали на взрывное устройство.

Узнать больше по теме
Александр Хинштейн: биография бывшего журналиста, ставшего главой Курской области
Депутат Госдумы, когда-то работавший штатным журналистом «Московского комсомольца», Александр Хинштейн вновь оказался в центре внимания из-за назначения на должность временно исполняющего обязанности губернатора Курской области, а затем победив на региональных выборах. В материале рассказываем главное из его биографии.
Читать дальше