ФСБ показала видео задержания украинца, пытавшегося отравить чиновника РФ

ФСБ России показала кадры задержания украинского агента, который по заданию спецслужб Киева пытался отравить высокопоставленного офицера Министерства обороны РФ пивом, содержащим британское боевое отравляющее вещество.
На опубликованных кадрах зафиксированы моменты слежки за автомобилем подозреваемого, эпизод, где он забирает тубусы с «сброса» украинского беспилотника, а также передача «подарка» офицеру. Почти сразу после этого сотрудники ФСБ произвели его задержание.
Задержанный рассказал, что с ним связался неизвестный человек и предложил заработать, указав координаты, по которым нужно было забрать «посылки». После этого ему пришло сообщение с указанием забрать и спрятать их дома. Позже ему снова написали, чтобы он передал эти посылки другому человеку. Мужчина признал, что понимал — содержимое ядовито.
Действия задержанного координировал куратор из украинских спецслужб, который передал ему адрес и номер телефона российского офицера, ставшего целью покушения. За выполнение задания агенту пообещали вознаграждение в 5 тысяч долларов.
Напомним, что в пиве, предназначенном для офицера, обнаружена смесь ядов британского происхождения.