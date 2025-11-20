В Екатеринбурге в трамвае скончался пассажир

— На остановке «Восточной» водитель трамвая передал, что кому-то стало плохо в вагоне перед нами. А спустя 5 минут передали, что человек скончался. Когда проходил мимо, стояла машина скорой перед трамваем. Внутри были врачи, — рассказал «КП-Екатеринбург» очевидец.