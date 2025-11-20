В Екатеринбурге в трамвае скончался пассажир

Утром 20 ноября в Екатеринбурге в вагоне трамвая скончался пассажир. Об этом "КП-Екатеринбург сообщил очевидец. Инцидент произошел на участке от узла УрФУ до гостиницы Исеть.
— На остановке «Восточной» водитель трамвая передал, что кому-то стало плохо в вагоне перед нами. А спустя 5 минут передали, что человек скончался. Когда проходил мимо, стояла машина скорой перед трамваем. Внутри были врачи, — рассказал «КП-Екатеринбург» очевидец.
Из-за происшествия было задержано движение трамваев маршрутов 4, 8, 13, 15, 16, 18. На данный момент движение уже восстановлено.
Напомним, что около шести часов утра 17 ноября в Екатеринбурге на улице Радищева вышел из строя трамвай маршрута № 1. Движение в этом направлении полностью парализовало. На устранение неполадок ушел почти час, после чего около семи часов утра движение восстановили.