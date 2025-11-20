Ричмонд
В стерлитамакском наркодиспансере вспыхнул пожар: один пациент получил ожоги

В Башкирии во время пожара в наркодиспансере пострадал пациента.

Источник: Комсомольская правда

Вчера вечером, 19 ноября, в наркологическом диспансере Стерлитамака произошел пожар. Как сообщает пресс-служить МЧС Башкирии, на третьем этаже учреждения загорелся матрац в палате.

Медперсонал с помощью порошкового огнетушителя быстро локализовал возгорание на площади полутора квадратных метров. Из здания эвакуировали 62 пациентов и 10 сотрудников диспансера.

Один пациент получил ожоги, погибших нет. Расследование причин пожара проводит дознаватель МЧС. По предварительной версии, пожар мог произойти из-за неосторожного обращения с огнем.

Специалисты экстренного ведомства напомнили правила использования огнетушителя: необходимо сорвать пломбу, выдернуть чеку, поднести устройство к пламени на расстоянии двух метров, направить шланг на огонь и нажать рычаг.

