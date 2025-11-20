Губернатор Гусев: в Воронежской области уничтожили 18 БПЛА

В небе над Воронежской областью силами противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на четверг, 20 ноября, были обнаружены и уничтожены 18 беспилотников украинской армии. Об этом сообщил глава области Александр Гусев в Telegram.
«Дежурными силами ПВО над шестью районами и двумя городскими округами Воронежской области были обнаружены и уничтожены 18 БПЛА. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет», — уточнил глава региона.
В минувший вторник, 18 ноября, российские войска отразили удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории Воронежа американскими ракетами ATACMS. Как рассказали в пресс-службе Министерства обороны РФ, российские военные вовремя это заметили и с помощью точных расчетов ЗРК С-400 и ЗРПК «Панцирь» уничтожили все вражеские ракеты.