Обнародованы итоги новой операции по поиску семьи Усольцевых в Красноярском крае

Спасатели вновь обследовали труднодоступный район Кутурчинского Белогорья в Красноярском крае, где почти два месяца назад исчезли предприниматель Сергей Усольцев, его супруга Ирина и пятилетняя дочь Арина. Итоги очередной операции оказались безрезультатными.
С 17 по 19 ноября профессиональные поисковые группы исследовали две пещеры общей протяжённостью около 80 метров и три километра лесного массива. Особое внимание уделили 15-метровой пещере в четырёх километрах от посёлка Кутурчин, которую рассматривали как возможное укрытие. Следов пребывания людей не обнаружено.
По данным спасателей, местная система пещер представляет серьёзную опасность: в полной темноте легко травмироваться, оступиться или получить порез об острые каменные выступы. Несмотря на тёплую для ноября погоду, которая облегчила работу поисковиков, ситуация не прояснилась.
Специалисты отмечают, что температура в пещерах держится около нуля — зимой такие укрытия могут спасти от холода. Однако найти подходящую пещеру случайно крайне сложно, а сам факт целенаправленного движения к ним ничем не подтверждён.
В краевом управлении Следственного комитета подчёркивают: возобновление поиска не связано с появлением новых версий или улик. После завершения массовой операции 12 октября поиски ведут только профессиональные спасатели — выезжают на место при подходящих погодных условиях.
Семья Усольцевых пропала 28 сентября во время прогулки в районе Кутурчинского Белогорья. За два месяца intensive поисков не найдено ни одного существенного следа, который позволил бы восстановить картину исчезновения.
