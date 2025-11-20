Силовики пресекли попытку поджога здания администрации города Великие Луки коктейлем Молотова. Об этом в четверг, 20 ноября, сообщила пресс-служба ФСБ по Псковской области.
В отношении задержанного возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (покушение на террористический акт).
— Установлено, что фигурант, придерживающийся радикальных антироссийских политических взглядов, попытался совершить террористический акт путем поджога здания администрации города Великие Луки. Для реализации замысла использовал самодельно изготовленный коктейль Молотова, — цитирует заявление силовиков ТАСС.
До этого ФСБ задержала жителя ДНР, который собирался убить офицера ВС РФ смесью ядов, подмешанных в подарочные бутылки с пивом из Великобритании. Его задержали в момент передачи «подарка». По данным правоохранителей, в пиве содержался аналог боевого отравляющего вещества VX, который может вызвать мучительную смерть в течение 20 минут.