Силовики пресекли попытку поджога здания администрации города Великие Луки

До этого ФСБ задержала жителя ДНР, который собирался убить офицера ВС РФ смесью ядов, подмешанных в подарочные бутылки с пивом из Великобритании. Его задержали в момент передачи «подарка». По данным правоохранителей, в пиве содержался аналог боевого отравляющего вещества VX, который может вызвать мучительную смерть в течение 20 минут.