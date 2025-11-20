В ФСБ рассказали о новом методе вербовки россиян спецслужбами Украины

Сотрудники ФСБ сообщили о новом способе работы украинских спецслужб, направленном на вовлечение граждан России в диверсионно-террористическую деятельность.
По данным ведомства, Киев создаёт поддельные аккаунты в Telegram, выдавая их за реальные профили.
Для придания достоверности такие аккаунты наполняются фотографиями и видеоматериалами, сгенерированными при помощи искусственного интеллекта.
Кроме того, фейковые Telegram-аккаунты используются для сбора секретной информации у сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих МО РФ.
Ранее сообщалось, что украинские спецслужбы начали использовать новую тактику вербовки граждан России, вовлекая пожилых людей и молодежь.