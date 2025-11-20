Ричмонд
+6°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ФСБ рассказали о новом методе вербовки россиян спецслужбами Украины

Киев создаёт фейковые аккаунты в Telegram, маскируя их под настоящие профили.

Источник: Аргументы и факты

Сотрудники ФСБ сообщили о новом способе работы украинских спецслужб, направленном на вовлечение граждан России в диверсионно-террористическую деятельность.

По данным ведомства, Киев создаёт поддельные аккаунты в Telegram, выдавая их за реальные профили.

Для придания достоверности такие аккаунты наполняются фотографиями и видеоматериалами, сгенерированными при помощи искусственного интеллекта.

Кроме того, фейковые Telegram-аккаунты используются для сбора секретной информации у сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих МО РФ.

Ранее сообщалось, что украинские спецслужбы начали использовать новую тактику вербовки граждан России, вовлекая пожилых людей и молодежь.