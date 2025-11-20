Ричмонд
Под Псковом пресечена попытка поджога здания администрации города Великие Луки

Мужчина планировал диверсию в городе Великие Луки.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники ФСБ остановили попытку поджечь здание администрации города Великие Луки с помощью зажигательной смеси. Против местного жителя, придерживающегося радикальных взглядов, возбудили уголовное дело о покушении на террористический акт. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по Псковской области.

Следствие установило, что мужчина пытался осуществить свой замысел, используя самодельный коктейль Молотова. Его мотивом стали радикальные антироссийские политические убеждения.

Ранее ФСБ также предотвратила подготовку убийства высокопоставленного российского чиновника. По данным ведомства, эту акцию организовывали украинские спецслужбы.

Покушение планировалось совершить на Троекуровском кладбище в Москве во время визита чиновника к могиле родственников. Личность потенциальной жертвы в интересах следствия не раскрывается.