Под Псковом пресечена попытка поджога здания администрации города Великие Луки

Сотрудники ФСБ остановили попытку поджечь здание администрации города Великие Луки с помощью зажигательной смеси. Против местного жителя, придерживающегося радикальных взглядов, возбудили уголовное дело о покушении на террористический акт. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по Псковской области.