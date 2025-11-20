Ричмонд
Двухлетний ребенок погиб при пожаре в Ростовской области

На Дону во время возгорания в частном доме не смогли спасти ребенка.

Источник: Комсомольская правда

В хуторе Слободском Ростовской области при пожаре в частном доме погиб двухлетний ребенок. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Трагедия произошла вечером 19 ноября. Предварительно, в момент опасности малыш находился без присмотра взрослых.

Всего огнем было охвачено 4 кв. метра, от пламени пострадали комната и мебель. Горение потушили до прибытия пожарных. Сейчас обстоятельства случившегося выясняют дознаватели МЧС России и эксперты испытательной лаборатории.

