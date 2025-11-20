Жительницу Алтайского края приговорили к 16 годам колонии за спонсирование ВСУ

Жительницу алтайского Бийска приговорили к 16 годам колонии общего режима за спонсирование Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в четверг, 20 ноября, сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.
— Жительница города Бийска 1983 г.р. осуществила перевод денежных средств в размере более 360 тысяч рублей на банковский счет, используемый военнослужащими ВСУ, тем самым оказала финансовую помощь иностранному государству, иностранной организации и их представителям в деятельности, направленной против безопасности России, — говорится в сообщении.
Против россиянки было возбуждено уголовное дело по статье о госизмене. После расследования суд признал вину женщины и назначил наказание в виде 16 лет тюрьмы. Сам приговор еще не вступил в законную силу. Максимальное наказание по вменяемой статья — пожизненное заключение, передает ТАСС.
Днем ранее силовики задержали жителя Донецкой Народной Республики, готовившего теракт в отношении высокопоставленного сотрудника регионального органа государственной власти. Более того, мужчина подозревается в незаконном обороте взрывчатки.