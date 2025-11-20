Ричмонд
Жительницу Алтайского края приговорили к 16 годам колонии за финансирование ВСУ

Жительницу Бийска (Алтайский край) приговорили к 16 годам колонии за перевод денег ВСУ. Об этом сообщили в в УФСБ по региону.

Обвинение было предъявлено по статье «Государственная измена».

«Установлено, что жительница города Бийска 1983 года рождения перевела более 360 тысяч рублей на банковский счет, используемый военнослужащими ВСУ», — рассказали ТАСС в ведомстве. Таким образом женщина оказала финансовую помощь иностранному государству и его представителям в деятельности, которая направлена против безопасности России.

Обвинение было предъявлено по статье «Государственная измена». Суд вынес решение о назначении наказания в виде 16 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. На данный момент приговор еще не вступил в законную силу. Максимальное наказание по этой статье — пожизненное лишение свободы.