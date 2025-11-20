«Смотрящему» за Свердловской областью вынесли приговор

По данным гособвинения, в сентябре 2024 года Гасанов был назначен «положенцем» в Свердловской области лицами, занимающими высшее положение в преступной иерархии. Имея преступный опыт и влияние в регионе, он занимался распределением и контролем преступной кассы, пропагандировал уголовно-воровские традиции и разрешал конфликты в криминальной среде.