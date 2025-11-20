Ричмонд
«Смотрящему» за Свердловской областью вынесли приговор

В Екатеринбурге вынесли приговор «смотрящему» за Свердловской областью Марселю Гасанову. Об этом сообщает прокуратура региона.

Источник: Прокуратура Свердловской области

ЕАН рассказывал, что Гасанова обвинили в занятии высшего положения в преступной иерархии, публичном оскорблении представителя власти и угрозе применения насилия в отношении сотрудника пенитенциарного учреждения.

По данным гособвинения, в сентябре 2024 года Гасанов был назначен «положенцем» в Свердловской области лицами, занимающими высшее положение в преступной иерархии. Имея преступный опыт и влияние в регионе, он занимался распределением и контролем преступной кассы, пропагандировал уголовно-воровские традиции и разрешал конфликты в криминальной среде.

В феврале 2025 года Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал Гасанова. В марте 2025 года, находясь в учреждении ГУФСИН России по Свердловской области, он публично оскорбил сотрудника пенитенциарного учреждения и угрожал ему насилием.

«С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил Марселю Гасанову наказание в виде 13 лет в исправительной колонии особого режима, со штрафом в размере 1 млн рублей, с последующим ограничением свободы на срок один год», — сообщили в прокуратуре.