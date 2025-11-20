В Карабаше десятиклассник насмерть забил отца кувалдой

В Карабаше Челябинской области сын до смерти забил отца кувалдой, сообщает ura.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Преступление случилось в интеллигентной семье в ночь на 19 ноября. Подросток учится в десятом классе и не хотел продолжать обучение. Вероятно, это стало причиной конфликта с отцом, предполагают журналисты.
Когда домой вернулись бабушка и дедушка, внук с улыбкой сказал, что у них больше нет сына, также сообщил источник. Подросток задержан. Официальных комментариев по происшествию нет.