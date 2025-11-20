Ричмонд
Прокуратура начала проверку после массового заболевания в колледже Сургута

Прокуратура организовала проверку после массового заболевания среди студентов Сургутского политехнического колледжа. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Прокуратура Сургута выясняет причины массового заболевания в колледже.

«Выясняются причины и условия, повлекшие массовое заболевание. По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщили агентству в пресс-службе прокуратуры.

Утром 20 ноября 19 студентов обратились за медпомощью с подозрением на острую кишечную инфекцию. В инциденте разбираются специалисты в сфере эпидемиологии, здравоохранения и образования. В колледже проводятся санитарно-эпидемиологические работы.