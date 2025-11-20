Прокуратура начала проверку после массового заболевания в колледже Сургута

Утром 20 ноября 19 студентов обратились за медпомощью с подозрением на острую кишечную инфекцию. В инциденте разбираются специалисты в сфере эпидемиологии, здравоохранения и образования. В колледже проводятся санитарно-эпидемиологические работы.