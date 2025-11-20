Житель Иркутской области по ошибке застрелил человека на охоте

Следователи в Иркутской области возбудили уголовное дело после гибели мужчины, в которого по ошибке попал охотник, сообщило региональное управление СК РФ.
Инцидент произошёл в октябре в окрестностях населённого пункта Большая Тарель в Качугском районе. 37-летний житель региона охотился в лесу вместе с приятелем, двигаясь на автомобиле в сумерках.
«В ходе выслеживания дикого животного фигурант, находясь в люке транспортного средства, не убедившись в отсутствии людей в зоне поражения, где в это время находился потерпевший, выстрелил из охотничьего огнестрельного оружия, причинив ранение 38-летнему мужчине», — отметило подразделение Следственного комитета в своём Telegram-канале.
Потерпевший скончался. Подозреваемому предъявили обвинение по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). По факту случившегося назначено проведение нескольких судебных экспертиз.
Напомним, в середине сентября возле посёлка Кубайка в Таштыпском районе Хакасии житель Абакана случайно застрелил своего начальника во время совместной охоты. Он произвёл выстрел в заросли, полагая, что заметил дикого зверя. Пострадавший получил ранение в живот и умер во время транспортировки в больницу.