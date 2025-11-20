Ричмонд
ПВО отразила атаку 18 украинских дронов на Воронежскую область

Минувшей ночью силы ПВО успешно отразили массированную атаку беспилотников на Воронежскую область. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Источник: Life.ru

«Над шестью районами и двумя городскими округами Воронежской области были обнаружены и уничтожены 18 БПЛА», — говорится в сообщении.

По оперативным данным, жертв и разрушений в результате воздушной атаки нет. Губернатор области уточнил, что режим «БПЛА-опасности», действовавший в течение ночи, был отменён в 6:06 утра. Слаженная работа дежурных сил противовоздушной обороны позволила предотвратить любые возможные последствия на земле. Ситуация в регионе полностью нормализована.

Напомним, атака ВСУ привела к возгоранию на территории предприятия в Рязанской области. Цели уничтожены системами ПВО и РЭБ. Упавшие обломки БПЛА стали причиной возгорания на предприятии. Предварительно сообщается об отсутствии пострадавших, материальный ущерб оценивается. К ликвидации последствий привлечены оперативные службы.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

