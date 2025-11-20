Украинские спецслужбы переписывались с офицером РФ от имени девушки Полины

Украинские спецслужбы вели переписку с высокопоставленным офицером Министерства обороны РФ, выдавая себя за девушку по имени Полина. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
По словам офицера, несколько месяцев назад он завёл знакомство с девушкой, которая представилась Полиной и рассказала, что она живёт в Донецке, но в данный момент находится в Мариуполе, ухаживая за больным родственником. В процессе общения Полина несколько раз отправляла ему видео из спортзала.
Через некоторое время девушка предложила офицеру получить подарок, который должен был передать другой мужчина.
Напомним, что в ДНР задержан мужчина, подозреваемый в подготовке теракта против российского офицера. Он установил контакт с представителем украинской разведки, который передал ему пиво с британским ядом.