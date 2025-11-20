«Если друг оказался вдруг»: приятель обокрал омичку, пользуясь ее доверчивостью

На запись камеры видеонаблюдения, установленной на подъезде дома, попал мужчина в камуфляжной форме и балаклаве, который загрузил похищенные вещи в такси и уехал. Несмотря на маскировку, заявительница опознала в нем доброго приятеля — кавалера своей лучшей подруги. Им женщина доверяла как себе, и оставляла ключи, чтобы они кормили кота в ее отсутствие.