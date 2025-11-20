Ричмонд
«Если друг оказался вдруг»: приятель обокрал омичку, пользуясь ее доверчивостью

Вор, укравший компьютер, пылесос и набор инструментов, приходил к жительнице Омска кормить ее кошку.

Источник: Комсомольская правда

Обворованная омичка с удивлением опознала по камерам наблюдения похитителя ее имущества. Им оказался хороший приятель, которому она доверяла кормить кошку в ее отсутствие.

Воровство на почве доверия произошло на улице 12 Декабря. Омичка, придя домой после рабочей смены, обнаружила пропажу из квартиры ноутбука, робота-пылесоса и набора инструментов. Самое удивительно в данном преступлении было то, что дверь в квартиру была закрыта.

На запись камеры видеонаблюдения, установленной на подъезде дома, попал мужчина в камуфляжной форме и балаклаве, который загрузил похищенные вещи в такси и уехал. Несмотря на маскировку, заявительница опознала в нем доброго приятеля — кавалера своей лучшей подруги. Им женщина доверяла как себе, и оставляла ключи, чтобы они кормили кота в ее отсутствие.

24-летнего мужчину оперативники задержали по месту жительства на улице Бульварной. Из похищенного он успел сдать в ломбард только робот-пылесос, выручив 4 000 рублей. Остальное имущество изъято у него дома. В ближайшее время все вещи будут возвращены владелице. Теперь в отношении «друга» возбуждено уголовное дело. Обманувшему доверие омичу грозит до 6 лет колонии.