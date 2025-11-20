Электроподстанция загорелась в Курской области после атаки ВСУ

Хинштейн отметил, что в настоящее время специалисты проводят детальную оценку последствий атаки. В ближайшее время запланировано инженерно-сапёрное обследование пострадавших территорий для выявления всех повреждений и потенциальных опасностей. Губернатор взял ситуацию под личный контроль, пообещав, что энергетики приложат все усилия для скорейшего устранения неполадок.