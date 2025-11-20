Ричмонд
Путин: преступления нацизма не имеют срока давности

Преступления нацистов и их приспешников против мирного населения на оккупированных советских территориях во время Второй мировой войны не имеют срока давности. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.

Путин заявил, что нормы Нюрнбергского трибунала актуальны и сегодня.

«Такие преступления (нацистов против мирного населения — прим.) не имеют срока давности, и однозначная оценка им была дана 80 лет назад, именно Нюрнбергским трибуналом», — заявил Путин в своем обращении к участникам Международного научно-практического форума «Без срока давности. Нюрнберг. 80 лет». Его слова опубликованы на официальном сайте Кремля.

Он также отметил, что нормы и принципы Нюрнбергского трибунала актуальны и сегодня. По его словам, они помогают бороться с искажением истории и находить решения для современных проблем и угроз.

Сегодня, 20 ноября, отмечается 80-летие со дня начала Нюрнбергского процесса. В рамках мультимедийного проекта «Вердикт Нюрнберга пересмотру не подлежит» на сайте Минобороны РФ были опубликованы уникальные документы из фондов Центрального архива МО РФ. Среди них — донесения, докладные записки, информационные сводки, акты о зверствах фашистских захватчиков на оккупированных территориях, уникальные фотографии и работы советских художников-карикатуристов. Многие из этих материалов ранее не были представлены широкой общественности, передает RT.