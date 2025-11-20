Путин: преступления нацизма не имеют срока давности

Сегодня, 20 ноября, отмечается 80-летие со дня начала Нюрнбергского процесса. В рамках мультимедийного проекта «Вердикт Нюрнберга пересмотру не подлежит» на сайте Минобороны РФ были опубликованы уникальные документы из фондов Центрального архива МО РФ. Среди них — донесения, докладные записки, информационные сводки, акты о зверствах фашистских захватчиков на оккупированных территориях, уникальные фотографии и работы советских художников-карикатуристов. Многие из этих материалов ранее не были представлены широкой общественности, передает RT.