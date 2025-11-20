В Пермском крае пьяный водитель автобуса сбил насмерть пешехода

«Инцидент произошел в конце февраля 2025 года. Обвиняемый управлял городским автобусом и двигался по улице Коммунистической. Возле дома № 15 он не пропустил пешехода на переходе и совершил на него наезд. В результате ДТП 61-летний мужчина получил смертельные травмы», — сообщает ГУ МВД России по Пермскому краю в telegram-канале.