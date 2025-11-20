Ричмонд
В Пермском крае пьяный водитель автобуса сбил насмерть пешехода

Следственный отдел ОМВД России «Краснокамский» завершил расследование уголовного дела против 62-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в нарушении ПДД и эксплуатации транспортного средства, что привело к смерти человека по неосторожности. Преступление совершено лицом, находившимся в состоянии опьянения (пункт «а» части 4 статьи 264 УК РФ).

Водитель был в состоянии опьянения из-за употребления фенобарбитала — действующего вещества препарата «Корвалол».

«Инцидент произошел в конце февраля 2025 года. Обвиняемый управлял городским автобусом и двигался по улице Коммунистической. Возле дома № 15 он не пропустил пешехода на переходе и совершил на него наезд. В результате ДТП 61-летний мужчина получил смертельные травмы», — сообщает ГУ МВД России по Пермскому краю в telegram-канале.

Медосвидетельствование подтвердило, что водитель был в состоянии опьянения из-за употребления фенобарбитала — действующего вещества препарата «Корвалол», который мужчина принимал в лечебных целях. В ходе расследования была сформирована исчерпывающая доказательная база, подтверждающая причастность обвиняемого к совершению преступления. Материалы дела переданы в суд для дальнейшего рассмотрения.