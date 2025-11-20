В Великих Луках предотвращен поджог горадминистрации

Ранее в Алтайском крае суд вынес приговор жительнице Бийска за оказание финансовой поддержки ВСУ. Женщина перечислила свыше 360 тысяч рублей на банковский счет, который использовался военнослужащими Украины. Суд определил меру наказания в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима.