В Великих Луках предотвращен поджог горадминистрации

Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на террористический акт.
Сотрудники правоохранительных органов пресекли попытку поджога здания администрации города Великие Луки. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Псковской области.
«Фигурант, придерживающийся радикальных антироссийских политических взглядов, попытался совершить террористический акт путем поджога здания администрации города», — говорится в сообщении. Мужчина попытался поджечь здание с помощью самодельно изготовленного коктейля Молотова. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на террористический акт.
Задержание подозреваемого стало результатом слаженной работы сотрудников частной охранной организации. Суд избрал в отношении мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
