Мэрия Перми объяснила появление собаки, бегавшей по коридорам школы

Администрация Перми объяснила сайту perm.aif.ru появление собаки, которая бегала по коридорам школы № 42.
Ролик, снятый в образовательном учреждении, был опубликован 19 ноября в телеграм-канале «ЧП Пермь» (с красной эмблемой). На кадры попали коридоры школы № 42 в Свердловском районе города. Ученики сняли на камеру чёрно-белую собаку, которая бегала по помещению в окружении детей.
«Новый охранник в 42-й школе», — иронично подписали видео авторы публикации.
О том, откуда взялась собака и что было дальше, автор поста не уточнил. Подробности о происшествии сайту perm.aif.ru рассказали в департаменте образования администрации Перми.
«Дети привели с собой в школу домашнего питомца. Сотрудник охраны попросил ребёнка, приведшего с собой собаку, отвести животное домой. Затем сопроводил ребёнка и собаку до калитки», — сообщили perm.aif.ru в мэрии.
В администрации уточнили, что никто от действий животного не пострадал. В комментарии сайту perm.aif.ru ведомство также пояснило, что собакам не разрешено находиться на территории школы.
Директора охранного предприятия поставили в известность об инциденте и провели дополнительный инструктаж с сотрудниками ЧОПа и беседу с учениками школы на тему присутствия животных в учреждении.