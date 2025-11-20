Мэрия Перми объяснила появление собаки, бегавшей по коридорам школы

Ролик, снятый в образовательном учреждении, был опубликован 19 ноября в телеграм-канале «ЧП Пермь» (с красной эмблемой). На кадры попали коридоры школы № 42 в Свердловском районе города. Ученики сняли на камеру чёрно-белую собаку, которая бегала по помещению в окружении детей.