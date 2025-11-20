Ричмонд
В центре Тюмени столкнулись два пассажирских автобуса

Утром 20 ноября на улице Мориса Тореза в Тюмени столкнулись два пассажирских автобуса. Об этом сообщает telegram-канал городской администрации.

В ДТП никто не пострадал.

«Сегодня утром на улице Мориса Тореза произошло столкновение двух городских автобусов № 73 и № 17. Пострадавших нет», — сообщили в telegram-канале мэрии Тюмени.

Там добавили, что причины, которые привели к ДТП, пока не установлены. Идет разбирательство.

Ранее URA.RU писало о том, что в начале осени в Тюмени начинающий водитель автобуса допустил столкновение с легковым автомобилем и врезался в отбойник. В результате происшествия никто не пострадал.