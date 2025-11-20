В аэропорту Иркутска таможенники задержали партию бадов на полмиллиона рублей

В аэропорту Иркутска таможенники задержали партию импортных бадов на полмиллиона рублей. Их обнаружили в багаже у пассажирки из Монголии. В чемодане лежали 144 коробки и 14 дой-паков с парфюмерно-косметической продукцией производства Малайзии. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе Иркутской таможни.
— 56-летняя женщина пояснила, что привезла товары для передачи покупателям в Иркутске по просьбе родственника, который продает их на интернет-площадках, — уточнили в ведомстве.
Согласно закону, эти партии не считаются личным имуществом и требуют декларирования. Экспертиза определила их стоимость примерно в 495 тысяч рублей. В отношении нарушительницы завели дело об административном правонарушении. Бады и косметика изъяты таможней.