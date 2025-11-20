Ричмонд
+6°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В аэропорту Иркутска таможенники задержали партию бадов на полмиллиона рублей

56-летняя женщина привезла товары для передачи покупателям в столице региона.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В аэропорту Иркутска таможенники задержали партию импортных бадов на полмиллиона рублей. Их обнаружили в багаже у пассажирки из Монголии. В чемодане лежали 144 коробки и 14 дой-паков с парфюмерно-косметической продукцией производства Малайзии. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе Иркутской таможни.

— 56-летняя женщина пояснила, что привезла товары для передачи покупателям в Иркутске по просьбе родственника, который продает их на интернет-площадках, — уточнили в ведомстве.

Согласно закону, эти партии не считаются личным имуществом и требуют декларирования. Экспертиза определила их стоимость примерно в 495 тысяч рублей. В отношении нарушительницы завели дело об административном правонарушении. Бады и косметика изъяты таможней.