На Алтае россиянку приговорили к 16 годам тюрьмы за финансирование ВСУ

Ранее аналогичные случаи уже фиксировались в других регионах. Например, в Тульской области возбудили дело против местного жителя, который переводил средства на нужды ВСУ через криптовалюту. Действия мужчины были квалифицированы как финансовая помощь иностранному государству в деятельности против России.