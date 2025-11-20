На Алтае россиянку приговорили к 16 годам тюрьмы за финансирование ВСУ

В Бийске суд вынес строгий приговор местной жительнице за государственную измену. Женщина перевела более 360 тысяч рублей на счёт, который использовали военнослужащие ВСУ, чем оказала финансовую помощь в деятельности против безопасности России. Об этом сообщило региональное управление ФСБ, которое проводило расследование.
Следствие установило, что женщина целенаправленно перечислила деньги. Эти средства поступили на банковский счёт, используемый украинскими военными.
Уголовное дело возбудили по статье 275 УК РФ «Государственная измена». Суд признал женщину виновной в совершённом преступлении. В качестве наказания ей назначили 16 лет лишения свободы в колонии общего режима.
Ранее аналогичные случаи уже фиксировались в других регионах. Например, в Тульской области возбудили дело против местного жителя, который переводил средства на нужды ВСУ через криптовалюту. Действия мужчины были квалифицированы как финансовая помощь иностранному государству в деятельности против России.