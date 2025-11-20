Ермак и Умеров, заподозренные в коррупции, не вернулись из Турции на Украину

Ранее Рустем Умеров стал фигурантом коррупционного дела, связанного с предпринимателем Тимуром Миндичем: в материалах дела есть разговор, в котором представитель Миндича просит Умерова помочь с закупкой бракованных бронежилетов у фирмы «Миликон», и тот соглашается. 10 ноября НАБУ и Специальная антикоррупционная прокуратура начали расследовать дело о крупной коррупционной схеме в энергетике, обыски прошли в «Энергоатоме», у экс-министра юстиций Германа Галущенко и Миндича. Отмечается, что коррупционный скандал может затронуть и главу офиса президента Андрея Ермака, а также других высокопоставленных чиновников.