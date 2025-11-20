На проспекте Стачки в Ростове водитель иномарки сбил пешехода

По данным ведомства, за рулем иномарки находился 55-летний водитель, он ехал от переулка Бабушкина в сторону улицы Спартаковской. Владелец авто наехал на пешехода, переходившую дорогу в неположенном для этого месте, но в зоне видимости «зебры».