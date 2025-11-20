Ричмонд
+6°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На проспекте Стачки в Ростове водитель иномарки сбил пешехода

Пешеход переходила дорогу не по «зебре» и попала под колеса иномарки в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

На проспекте Стачки в Ростове-на-Дону под колесами «Киа Рио» пострадала 28-летняя женщина. Это случилось прошедшим вечером, 19 ноября, сообщили в управлении Госавтоинспекции.

По данным ведомства, за рулем иномарки находился 55-летний водитель, он ехал от переулка Бабушкина в сторону улицы Спартаковской. Владелец авто наехал на пешехода, переходившую дорогу в неположенном для этого месте, но в зоне видимости «зебры».

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.