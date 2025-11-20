В Краснотурьинске на пешеходном переходе сбили школьника

Днем 19 ноября в Краснотурьинске в ДТП пострадал школьник. По предварительным данным, авария произошла на нерегулируемом перекрестке улиц Ленинского Комсомола — Коммунальная. 31-летняя водитель Lada XRAY подъезжая к нерегулируемому пешеходному переходу, сбила подростка.
— В результате происшествия 15-летний пешеход с травмой головы госпитализирован в детское отделение Краснотурьинской городской больницы, — сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.
Водитель имеет 11-летний стаж вождения и за все время ни разу не привлекалась к ответственности за нарушение Правил дорожного движения. Женщина пояснила, что снизила скорость, подъезжая к пешеходному переходу, но подростка не заметила.
Водителя привлекли к административной ответственности по статье 12.18 КоАП РФ «Непредставление преимущества пешеходу», а также возбуждено административное дело по статье 12.24 КоАП РФ «Нарушение Правил дорожного движения, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью».