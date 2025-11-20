Ричмонд
Ночью 20 ноября в Отрадном горел автосервис на площади 400 квадратных метров

Крупный пожар в Отрадном тушили более 40 человек.

Источник: МЧС РФ

В Отрадном ночью 20 ноября сгорел автосервис. По данным ГУ МЧС России по Самарской области, сигнал о ЧП поступил в 02.11. Пожар разгорелся в автосервисе на улице Железнодорожной, он охватил площадь 400 квадратных метров.

«В 07.21 пожарно-спасательные подразделения ликвидировали пожар», — прокомментировала пресс-служба регионального МЧС.

С огнем более пяти часов боролись более 40 пожарных-спасателей, было задействовано 14 единиц техники. Хотя пожар был крупным, обошлось без погибших и пострадавших. Что стало его причиной, будут выяснять.