Школьники в Краснодаре отравились неизвестным газом

В Краснодаре расследуют инцидент в школе № 104, где ученики седьмого класса почувствовали недомогание из‑за неизвестного газа. ЧП произошло во время урока биологии: одной из школьниц резко стало плохо, и на место вызвали бригаду скорой помощи.

Источник: РИА "Новости"

Одновременно другие дети обратили внимание на странный запах в кабинете. Чтобы обезопасить учащихся, их оперативно вывели из помещения, а класс тщательно убрали. Тем не менее вечером ещё двое учеников из этого класса пожаловались на ухудшение самочувствия.

Реакцию на происшествие дали сразу несколько ведомств. Сотрудники прокуратуры Прикубанского округа совместно с представителями контролирующих органов выехали в школу и взяли пробы воздуха, чтобы выяснить причину отравления. В прокуратуре пообещали оценить, насколько администрация школы соблюдала нормы законодательства по охране здоровья детей, и при необходимости применить меры реагирования.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 293 УК РФ («Халатность»). Сейчас следователи проводят необходимые проверочные мероприятия, а для определения степени вреда здоровью пострадавших назначены судебно‑медицинские экспертизы. Департамент образования также держит ситуацию на контроле: в школе идёт педагогическое расследование, а материалы переданы в правоохранительные органы.

При этом учебное заведение продолжает работу в штатном режиме — занятия проходят согласно расписанию, сообщила пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.