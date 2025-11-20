В Ялте осудили отца за насилие над 11-летней дочерью

Девочка рассказала о случившемся матери, после чего женщина написала заявление в полицию. Мужчина был задержан по обвинению в совершении иных действий сексуального характера и заключен под стражу. В ходе следствия проведены все мероприятия по сбору и закреплению доказательственной базы, получены результаты экспертиз, отметили в СК.