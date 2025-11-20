Ричмонд
«Поездка за сигаретами обернулась преступление»: пьяная сибирячка угнала машину

В Бурятии 37-летняя женщина угнала автомобиль своей подруги.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Бурятии сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль, которым управляла пьяная 37-летняя жительница Гусиноозёрска. Как сообщили КП-Иркутск в полиции, ранее женщина уже привлекалась к административной ответственности, за что ее лишили водительских прав.

Автомобиль был зарегистрировал на 56-летнего жителя Улан-Удэ. Однако в последнее время машиной пользовалась знакомая задержанной.

— Две подруги вместе распивали спиртное. Владелица машины решила не садиться за руль и оставила транспортное средство у дома, а ключи — у приятельницы. После своего ухода, женщина взяла ключи, самостоятельно завела автомобиль и поехала до магазина за сигаретами, — пояснили в МВД Бурятии.

В отношении женщины завели два уголовных дела по статьям: «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения» и «Управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость или подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние».