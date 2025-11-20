«Поездка за сигаретами обернулась преступление»: пьяная сибирячка угнала машину

— Две подруги вместе распивали спиртное. Владелица машины решила не садиться за руль и оставила транспортное средство у дома, а ключи — у приятельницы. После своего ухода, женщина взяла ключи, самостоятельно завела автомобиль и поехала до магазина за сигаретами, — пояснили в МВД Бурятии.