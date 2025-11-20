В пермском аэропорту закованная в наручники женщина напала на полицейских

Инцидент случился в ноябре 2025 года. В один из дней на первом этаже международного аэровокзала заметили пьяную женщину, которая нарушала общественный порядок. Полицейские попросили её успокоиться и проследовать за ними, но пермячка отказалась. После этого на женщину надели наручники.