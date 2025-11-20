Ричмонд
В пермском аэропорту закованная в наручники женщина напала на полицейских

Её задержали на первом этаже аэровокзала.

Источник: Аргументы и факты

Женщина, закованная в наручники в аэропорту Большое Савино, напала на полицейских в Перми, сообщает Центральное МСУТ СКР на транспорте.

Инцидент случился в ноябре 2025 года. В один из дней на первом этаже международного аэровокзала заметили пьяную женщину, которая нарушала общественный порядок. Полицейские попросили её успокоиться и проследовать за ними, но пермячка отказалась. После этого на женщину надели наручники.

Тем не менее, задержанная пермячка не успокоилась.

«Женщина продолжила свои противоправные действия и применила насилие, в отношении сотрудника транспортной полиции. Противоправные действия женщины были незамедлительно пресечены нарядом полиции», — сообщает межрегиональное управление.

В отношении женщины следователи СКР возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти». Сейчас ведомство выясняет все обстоятельства происшествия и собирает доказательную базу. В отношении женщины решается вопрос об избрании меры пресечения.