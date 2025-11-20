Ричмонд
В Перми приставы закрыли нелегальный ломбард

Он работал без включения в реестр Банка России.

Источник: Комсомольская правда

В Перми судебные приставы закрыли нелегальный ломбард, который работал без включения в государственный реестр Банка России. Он располагался в жилом доме Мотовилихинского района и выдавал займы под залог бытовой техники, инструментов и других ценностей.

Проверка подтвердила незаконную деятельность. Например, одна клиентка оставила в залог принтер за 500 рублей, но для его возврата через месяц должна была вернуть уже 1250 рублей. Организацию оштрафовали, а суд запретил ей заниматься ломбардной деятельностью на год.

После предупреждения приставов директор ломбарда прекратил работу. Убедившись, что деятельность прекращена, судебные приставы закрыли производство.