В Перми приставы закрыли нелегальный ломбард

Проверка подтвердила незаконную деятельность. Например, одна клиентка оставила в залог принтер за 500 рублей, но для его возврата через месяц должна была вернуть уже 1250 рублей. Организацию оштрафовали, а суд запретил ей заниматься ломбардной деятельностью на год.