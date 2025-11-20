Ричмонд
Мошенники обманули пенсионерку из Екатеринбурга на 21 миллион рублей

В Екатеринбурге пенсионерка потеряла 21 миллион рублей из-за мошенников.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге пенсионерка потеряла 21 миллион рублей из-за телефонных мошенников. 66-летняя женщина перевела все семейные сбережения — свои, мужа и сына — на так называемые «безопасные счета». Об этом сообщили в УМВД по Екатеринбургу.

Мошенники действовали хитро: сначала прислали сообщение от имени сотрудника банка, потом позвонил «представитель ФСБ». Он убедил женщину, что ее деньги в опасности и нужно срочно перевести их на защищенные счета. Пенсионерка сняла все свои деньги: 15 миллионов рублей, почти 44 тысячи долларов и 24,5 тысячи евро, и отдала их курьерам, которые пришли к ней домой.

Только после ухода курьеров она поняла, что стала жертвой обмана.

— По факту хищения денежных средств следственным подразделением УМВД по Екатеринбургу возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК Российской Федерации «Мошенничество в особо крупном размере», — уточнили в ведомстве.

Полиция предупреждает: настоящие сотрудники банков и госучреждений никогда не просят переводить деньги по телефону. Если вам звонят с такими просьбами — это мошенники.

Особенно важно объяснять это пожилым родственникам и регулярно с ними созваниваться. Простая бдительность может уберечь от потери всех сбережений.