Мошенники обманули пенсионерку из Екатеринбурга на 21 миллион рублей

Мошенники действовали хитро: сначала прислали сообщение от имени сотрудника банка, потом позвонил «представитель ФСБ». Он убедил женщину, что ее деньги в опасности и нужно срочно перевести их на защищенные счета. Пенсионерка сняла все свои деньги: 15 миллионов рублей, почти 44 тысячи долларов и 24,5 тысячи евро, и отдала их курьерам, которые пришли к ней домой.