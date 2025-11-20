В Ростовской области возбудили уголовное дело после гибели двухлетнего малыша

В Семикаракорском районе Ростовской области после возгорания в частном доме и гибели двухлетнего малыша возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Информация поступила от пресс-службы СУ СК России по региону.