В Ростовской области возбудили уголовное дело после гибели двухлетнего малыша

В Семикаракорском районе Ростовской области после возгорания в частном доме и гибели двухлетнего малыша возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Информация поступила от пресс-службы СУ СК России по региону.
— Следователи уже осмотрели место происшествия, назначены экспертизы, в том числе необходимые для выяснения точных причин пожара и смерти. Проводятся следственные действия, — прокомментировали в СК.
По данным ведомства, ребенок погиб в одном из частных домов в хуторе Слободском. Предварительно, в момент возгорания младенец был без присмотра взрослых.
Ранее в МЧС сообщили, что трагедия произошла вечером 19 ноября. Всего огнем было охвачено 4 кв. метра, в доме выгорели комната и мебель.
