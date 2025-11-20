Ричмонд
+6°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области возбудили уголовное дело после гибели двухлетнего малыша

Следователи побывали на месте гибели малыша в хуторе Слободском Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Семикаракорском районе Ростовской области после возгорания в частном доме и гибели двухлетнего малыша возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Информация поступила от пресс-службы СУ СК России по региону.

— Следователи уже осмотрели место происшествия, назначены экспертизы, в том числе необходимые для выяснения точных причин пожара и смерти. Проводятся следственные действия, — прокомментировали в СК.

По данным ведомства, ребенок погиб в одном из частных домов в хуторе Слободском. Предварительно, в момент возгорания младенец был без присмотра взрослых.

Ранее в МЧС сообщили, что трагедия произошла вечером 19 ноября. Всего огнем было охвачено 4 кв. метра, в доме выгорели комната и мебель.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.