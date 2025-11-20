Суд оставил под стражей предполагаемого «вора в законе» Гию Свердловского

В 2008 году Георгий Акоев был осужден Ленинским райсудом Екатеринбурга на 11 лет по ч. 3 ст. 33 (являлся организатором), ч.4 «п», «а» ст. 162 УК РФ (разбой). Якобы в нулевые Георгий Акоев организовал разбойное нападение на одного из местных коммерсантов. Срок он отбывал в колонии особого режима в известной по своей строгости «Полярной сове» (ИУ-18) в поселке Харп (ЯНАО).