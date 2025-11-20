Истязание детей в саду в Павлове обернулось уголовным делом

По данным телевизионщиков, воспитатели ясельной группы позволяли себе грубое и унизительное обращение с детьми, используя нецензурную лексику и оскорбления. Родители, обеспокоенные изменениями в поведении своих малышей, начали собственное расследование. Одна из матерей, заметив, что ребенок впадает в истерику при виде няни группы, спрятала в его одежде диктофон. Прослушав запись, она была потрясена услышанным. На аудиозаписи, по словам родителей, зафиксированы не только грубые высказывания в адрес детей, но и возможные случаи физического воздействия. Родители направили жалобы на имя заведующий детсадом и в управление образования. В беседе с журналистами заведующая и начальник управления образования сообщили, что проводится проверка, по итогам которой будут приниматься меры. Следственное управление СК России по Нижегородской области возбудило уголовное дело по статье 117 УК РФ (истязание).